La casilla del youtuber en la declaración de la renta

Manuel es un joven catalán que trabajaba en un restaurante. "Era un restaurante con gente sin contrato, sin formación, sin controles de sanidad, con días laborales de hasta 16 horas, muchas prisas, mucho correr y poco espacio. Yo estaba cortando una piña, uno me empujó y me corté el dedo con intensidad. Pedí que llamaran a una ambulancia porque la sangre me salía a chorros. Ahí descubrí que no tenía contrato porque me habían engañado, así que no podía llamar a una ambulancia", cuenta.

Según Manuel, un compañero de trabajo tuvo que llevarle hasta el hospital, ya que los jefes se desentendieron porque no estaba dado de alta y se buscarían un lío. "Mientras estábamos en camino me llamó uno de los dueños, y en vez de preguntarme qué tal estaba se puso a comerme la cabeza para que no dijera nada de que había sido trabajando", comenta. "Acabaron operándome porque me había cortado todas las arterias, nervios y tendones del dedo. Después de la microcirugía estuve dos meses escayolado, seis meses de rehabilitación y hoy día casi tengo toda la sensibilidad recuperada", añade.

Lo que le pasó a Manuel suele pasar con frecuencia. Por suerte, en España la seguridad social te cubre no solo la operación de reconstrucción de partes del dedo que le tuvieron que hacer, sino que también cubre la rehabilitación que tuvo que realizar más adelante. Por desgracia, si le hubiera pasado en un país como EEUU donde no hay una Sanidad Pública como el modelo español, la cosa hubiera sido diferente. Recordemos que Manuel estaba trabajando sin contrato. En los EEUU (modelo de país que defienden algunos de estos youtubers que se fugan a Andorra, por cierto) la principal forma de acceder a cobertura sanitaria es a través del trabajo: la empresa te incluye en su plan y tanto el empleado como el empleador pagan una cuota mensual. Es decir, Manuel no tendría un seguro médico a través de su empresa porque no estaba dado de alta.

Como ejemplo de qué pasaría si Manuel viviera en los EEUU lo tenemos con el famoso caso de la persona que gritaba: "¡No llamen a una ambulancia. Son 3.000 dólares, no puedo pagarlos!". Fue el grito de una mujer con la pierna atrapada en el metro de Boston.

Para empezar ya vemos el principal problema de que no haya Sanidad Pública: tienes que pagar de tu bolsillo directamente lo que cuesta la ambulancia. Encima, en EEUU, cuando un paciente llega a un hospital, por ley el equipo médico debe atenderle. El problema viene después, ya que una vez atendido el hospital te pasa la factura de todos los costes. Y es que en EEUU un 25% de la población no se puede permitir el tratamiento médico que necesita. Según Guido Maquiavelo, un especialista en optimización pre-operatorio, el coste de los servicios de la ambulancia y del hospital hacia la mujer en Boston podría haber costado entre 1.500 y 6.000 dólares.

Esto seguro recuerda a todos a la serie 'Breaking Bad', donde un padre de familia, profesor de química de los EEUU con un cáncer terminal, debe vender droga para poder costearse el seguro médico. La trama de la serie circula en torno a esa odisea de la venta de metanfetaminas para costear el tratamiento contra el cáncer. De haber sido un profesor de química español, francés o alemán, la serie habría durado un capítulo de cinco minutos. Básicamente porque la trama sería así: "Un profesor de química de la Universidad de Madrid contrae un cáncer terminal. La Sanidad Pública española se hace cargo del tratamiento, por lo que será gratuito gracias a la contribución del resto de la sociedad española a través de impuestos". Fin.