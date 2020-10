La juventud nigeriana alza la voz

Protesta orgánica

Aunque existe cierto nivel de organización, las personas que parecen estar coordinando acciones en las redes sociales no quieren ser identificadas como líderes. Han podido reunir de todo, desde agua, comida y pancartas hasta arreglar la fianza para los arrestados. Se ha recaudado dinero a través de la financiación colectiva: algunas de las donaciones provienen del extranjero, la mayoría de empresas de TI nigerianas, cuyo personal es un blanco fácil de perfiles por parte del personal de seguridad.

La coordinación no oficial del movimiento se ha negado a seleccionar líderes, argumentando que no quieren que nadie negocie con el gobierno a sus espaldas, un golpe no tan sutil a los sindicatos del país, que tienen la reputación de cancelar las huelgas planificadas después de las reuniones oficiales del gobierno.

Pero, en realidad, la mayor parte del éxito de las protestas se debe a las celebridades y personas influyentes en las redes sociales: las estrellas de la nueva era creadas por Instagram, Snapchat y Twitter.

Las manifestaciones en las calles cobraron impulso el miércoles pasado y se reforzaron aún más el jueves después de que intervinieran los músicos Runtown y Falz. Pero la energía real se inyectó más tarde ese día cuando una mujer llamada Rinu impulsó a otros manifestantes a pasar la noche frente a la casa de gobierno en Lagos.

Con celebridades agregando su voz al hashtag #EndSARS, saltó a la principal tendencia global en Twitter y atrajo el apoyo internacional de futbolistas con sede en el Reino Unido como Mesut Ozil y Marcus Rashford, músicos y actores. Las superestrellas mundiales de Nigeria, Wizkid y Davido, que también forman parte de esta generación de manifestantes, han estado presentes físicamente en Londres y Abuja, donde la presencia de este último impidió que los agentes de policía dispararan contra los manifestantes.

Los manifestantes también han ahuyentado a los reporteros de los medios tradicionales en los lugares de protesta, acusándolos de censurar noticias sobre la campaña #EndSARS y de dar una narrativa diferente a quienes no están en línea.

Hay quienes sienten que este es el comienzo de algo especial en Nigeria en el mes en que el país alcanzó el 60 aniversario de su independencia. Más del 60 por ciento de la población de Nigeria tiene menos de 24 años, según cifras de población de la ONU. Pero este colectivo ha sido acusado durante mucho tiempo de tener tiempo para las frivolidades (reality shows, fútbol y redes sociales) en lugar de prestar atención a la gobernabilidad. Es una línea que muchos de ellos han escuchado repetidamente de la generación anterior, pero una vez que han exigido al presidente a disolver el Sars y aparecer en la televisión en vivo para anunciarlo, la juventud nigeriana se ha dado cuenta del poder que tiene.

"Pueblo mío, quiero que este mensaje llegue a todos los jóvenes nigerianos. Se ha escuchado su voz. No dejes que nadie te diga que no tienes voz. ¡Todos tienen voz! Y no tengas miedo de hablar. En las próximas elecciones mostraremos un poder real, exclamó Wizkid en la protesta del domingo en Londres.